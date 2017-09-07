Порошенко заявил о сохранении военной угрозы со стороны России

Опасность масштабного вторжения российских войск на территорию Украины сохраняется, заявил в четверг президент страны Петр Порошенко. Выступая с очередным ежегодным посланием к депутатам Верховной Рады, он отметил, что пока нет никаких признаков готовности Москвы покинуть Донбасс или уйти из аннексированного Крыма. При этом признаков подготовки России "к наступательной войне континентального масштаба, к сожалению, чем дальше – тем больше", – отметил украинский лидер.

По мнению властей, угрозу для Украины представляют и ожидаемые на следующей неделе российско-белорусские учения "Запад-2017". Порошенко подчеркнул, что именно из-за них был усилен контроль на всех участках государственной границы. "Под видом стратегических командно-штабных маневров не исключается создание новых ударных группировок российских войск для вторжение на территорию Украины", – заявил президент.

В Киеве отмечают, что семь тысяч железнодорожных платформ с российскими солдатами и военной техникой приближаются к украинской границе, и нет никаких гарантий, что после учений в Белоруссии они будут возвращены к местам дислокации в РФ, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Говоря о вооруженном конфликте в Донбассе, Порошенко назвал главной заслугой национальных Вооруженных Сил то, что "линия столкновения проходит по речке Северский Донец, а не по Днепру".

Президент убежден, что размещение миротворцев ООН в Донбассе станет "прорывом" в урегулировании конфликта на востоке Украины. При этом он заявил, что Киев не согласен с позицией российского лидера Владимира Путина, который считает, что миротворцы ООН нужны лишь для охраны наблюдателей ОБСЕ на линии соприкосновения.

По словам Порошенко, полноценный миротворческий контингент должен присутствовать во всех неподконтрольных Киеву районах Донбасса, в том числе на украинско-российской границе. В нем не может быть представителей России, подчеркнул президент. "Цель миротворческой миссии ООН – не консервация российской оккупации, не легализация российского военного присутствия, а обеспечение мира в Донбассе и полное восстановление территориальной целостности Украины", – заявил глава государства.

Выступая с парламентской трибуны, Порошенко также сказал, что Киев будет возвращать неподконтрольные ему территории политико-дипломатическим путем, особо отметив, что там живут граждане Украины. "Мы не можем и не будем уничтожать своих граждан так хладнокровно, как российское руководство действовало в Чечне, где проводились жесткие "зачистки" населения", – отметил президент.



Касаясь тем НАТО и ЕС, Порошенко заявил, что курс Украины на вступление в эти организации "очевиден и необратим" и необходимо избрать "самый короткий маршрут, средства передвижения и оптимальную скорость". Будущее членство в Североатлантическом союзе и ЕС для Украины, как подчеркнул президент, это вопрос "цивилизационного выбора и гарантий независимости страны".

Ключевыми вызовами для Украины Порошенко назвал усиление борьбы с коррупцией и завершение реформ. Вместе с дерегуляцией и приватизацией элементом антикоррупционной стратегии, по его мнению, должна стать деолигархизация. Украинский лидер призвал политиков как можно быстрее проводить качественные реформы, чтобы не дать шанса "контрреволюции" в стране.