Путин в атмосфере самообмана?

По сведениям газеты "Коммерсант" выдвижение в президенты Владимира Путина намечено провести в два этапа. Первый этап, на котором Путин публично объявит о своем согласии пойти на новый срок, пройдет в начале ноября. Пройдет несколько мероприятий с участием главы государства. По сведениям РБК, администрация президента начала в регионах отбор новых молодых медийных персонажей, которые могли бы стать доверенными лицами Путина в кампании 2018 года. Пресс-секретарь Кремля Песков назвал эти шаги "политологическими обсуждениями".

В программе "Лицом к событию" 12 сентября в 19:05 обсуждаем планы президентской кампании В,В. Путина. Он появился на фоне итогов выборов 10 сентября, которые должны были бы власть задуматься о том, почему люди не хотят идти голосовать.

Происходит ли в России формирование активного антипутинского большинства? Обсудят политик Владимир Рыжков и политологи Андрей Перцев и Глеб Яровой (Карелия).

Ведет передачу Михаил Соколов.