В Ульяновске к штрафам приговорены участницы акции протеста

В Ульяновске приговорены к административным штрафам в 10 000 рублей первые двое участниц акции протеста против строительства под Ульяновском китайского цементного завода. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Судья Ленинского районного суда Ульяновска Ильдар Хайбуллов наложил административный штраф в размере 10 тысяч рублей на двух пенсионерок – Татьяну Капустину и Надежду Родионову, жительниц Тереньгульского района области. Их обвинили в нарушении установленного порядка организации или проведения публичного мероприятия. В полдень 29 августа эти женщины вместе с другими жителями района, протестующими против планов строительства цемзавода в экологически чистой местности, вошли в фойе здания областного правительства и потребовали встречи с губернатором Сергеем Морозовым. Начальник охраны губернатора Валерий Козлов попытался убрать палатку, которую поставили в фойе тереньгульцы, завязалась потасовка. Протестующие покинули здание около восьми часов вечера, не дождавшись губернатора. Председатель регионального правительства Александр Смекалин обратился в правоохранительные органы с просьбой привлечь к ответственности виновных в незаконном проведении публичного мероприятия.

На первом судебном процессе сотрудник полиции Алексей Климов доказывал, что участники акции провели несанкционированный митинг, используя в качестве агитационных средств палатку и стулья. На вопрос судьи, за что агитирует палатка, Климов ответил: "Она демонстрировала факт голодовки" (противники цемзавода действительно объявили голодовку 22 августа, которую они посменно продолжают по сей день). На оперативной съемке, представленной суду, видно, что Капустина в основном сидит. "Она выражала протест сидя", – прокомментировал эти кадры сотрудник полиции.

По замечанию адвоката, публичное мероприятие не заявлялось, поэтому нарушать было нечего.

Процесс по делу Надежды Родионовой потребовал меньше времени, и на вынесение решения по второму делу судье Хайбуллову понадобилось всего пару минут. В следующий вторник намечено рассмотреть еще два аналогичных административных дела.

Все привлеченные к суду живут в селах, неподалеку от которых в соответствии с инвестиционным соглашением между правительством Ульяновской области и китайской компанией "Аньхой Конч" планируется построить цементный завод мощностью 5 тысяч тонн цемента в сутки. Китайская сторона настаивает на экологической чистоте своего предприятия, однако месторождение сырья для цемента находится под лесным массивом, который с годами пришлось бы снести. Месторождение находится в федеральном резерве, конкурс на его разработку еще не объявлен. Участники акции протеста требуют отказаться от строительства завода или перенести его в другое место.