СМИ: в Сургуте отпускают задержанных по делу о нападении с ножом

Как минимум трое задержанных после нападения на прохожих в Сургуте отпущены на свободу, сообщает издание URA.ru со ссылкой на собственные источники.

В частности, на свободе уже находится 19-летний Наимжон Икромов, который учился на одном курсе с преступником и был арестован на 15 суток вскоре после нападения. Эту информацию изданию подтвердил адвокат Сеймур Ханкишиев.

По данным URA.ru, пятерым задержанным предъявлены обвинения по статье "террористический акт". Ранее корреспондент "Радио Свобода" выяснил, что в Сургуте были задержаны как минимум 10 человек.

В результате нападения 19 августа пострадали 7 человек. По данным Следственного комитета, нападение совершил 19-летний Артур Гаджиев. Он был убит при попытке задержания.

Несмотря на то, что ответственность за нападение в Сургуте взяла на себя террористическая организация "Исламское государство", российские правоохранительные органы пока официально не признали произошедшее терактом, сообщив, что дело возбуждено по статье о "покушении на убийство".