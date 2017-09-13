Активисту "Яблока" продлили арест по делу о посте против Путина

Суд в Твери в среду продлил до середины ноября арест жителя города Торопец Владимира Егорова – активиста партии "Яблоко", которого обвиняют в публичных призывах к экстремизму. Об этом сообщила адвокат Международной правозащитной группы "Агора" Светлана Сидоркина.

Поводом для преследования Егорова стал пост в социальной сети "ВКонтакте", в котором активист резко высказался о президенте России Владимире Путине.

Егоров покинул Россию летом этого года после того, как его дом в Тверской области несколько раз поджигали неизвестные. Активист связывает нападения со своей оппозиционной и антикоррупционной деятельностью.

31 июля сотрудники ФСБ задержали Владимира Егорова в его автомобиле на границе с Белоруссией. Он был арестован и помещен в следственный изолятор.