В Казахстане директора киносети призвали отказаться от показа "Матильды"

В Казахстане директор киносети "Арман" заявил, что получил электронный призыв отказаться от проката фильма Алексея Учителя "Матильда".

Бауржан Шукенов разместил в фейсбуке полученное им от неких "граждан Российской Федерации, православных верующих" обращение к директорам крупнейших киносетей, кинотеатров, менеджерам по кинопрокату. "Откажитесь от "Матильды" – отойдите подальше от этой грязи. Не зарабатывайте деньги ценой гибели собственной души и душ тех, кого вы соблазните этим ритуальным повторным цареубийством", – говорится в тексте.

Авторы приводят слова священника Всеволода Чаплина о том, что, "если покажут" Матильду", Россия погибнет", и призывают задуматься о своей вечной участи.

Вставшая во главе кампании против показа киноленты в России депутат Госдумы Наталья Поклонская утверждает, что фильм о романе будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской оскорбляет чувства верующих.

В широкий прокат картина выходит 26 октября.

