Невинность "Матильды" и мандат Поклонской

Октябрьский суд Петербурга отложил до 30 сентября предметное разбирательство по иску 91-летней вдовы царского племянника о защите чести и достоинства дома Романовых в связи с содержанием фильма Алексея Учителя "Матильда".

Иск был подан еще 21 августа и пока оставлен без движения. Депутат Государственной думы, бывший прокурор аннексированного Россией Крыма Наталья Поклонская сообщила несколько дней назад в соцсетях, что она сама выступает истцом по доверенности от полномочного лица по иску против Алексея Учителя. В четверг 14 сентября Общественный совет по рекламе рассмотрит 8 жалоб на трейлеры к фильму "Матильда", поданные в петербургское управление Федеральной Антимонопольной службы. А ведущие киносети России отказываются от проката фильма по соображениям безопасности.

Формально иск против творческого объединения "Рок", которое возглавляет Алексей Учитель, подала Ольга Куликовская-Романова, в девичестве Пупынина, – дочь русских эмигрантов первой волны. Ее родители жили в Югославии, переехали в Венесуэлу, а потом переселились в Торонто. В 1986 году, в возрасте шестидесяти лет, Ольга Пупынина вышла замуж за Тихона Куликовского-Романова – племянника Николая II, сына младшей сестры императора Ольги Александровны. В 1993 году Тихон Куликовский-Романов умер. Сейчас его вдова живет в Москве.

Истцов возмущает, что на роль российского императора был выбран немецкий актер Ларс Айдингер, “ранее игравший исключительно порнографические образы”. Они также считают, что цесаревич Николай не мог иметь интимных отношений с Матильдой Кшесинской, как это показано в фильме “Матильда”. Авторы иска ссылаются на проведенное по их просьбе исследование исторического публициста, члена Союза писателей Петра Мультатули – правнука повара императорской кухни Ивана Харитонова, который был расстрелян вместе с царской семьей в Екатеринбурге в 1918 году. Исследование проведено "на основе изучения сценария и двух трейлеров" к фильму. Мультатули обращает особое внимание на запись в дневнике Кшесинской о событиях 8 января 1893 года (познакомилась она с цесаревичем в июне 1890-го). "Когда нам пришлось остаться наедине вторично, между нами произошел крайне тяжелый разговор. Этот разговор продолжался более часа. Я готова была разрыдаться, Ники меня поразил. Передо мною сидел не влюбленный в меня, а какой-то нерешительный, не понимающий блаженства любви. Летом он сам неоднократно в письмах и в разговоре напоминал насчет более близкого знакомства, а теперь вдруг говорил совершенно обратное, что не может быть у меня первым, что это будет его мучить всю жизнь, что, если бы я уже была не невинна, тогда бы он, не задумываясь со мной сошелся, и много другого говорил он в этот раз. Но каково мне было это слушать, тем более что я не дура и понимала, что Ники говорил не совсем чистосердечно. Он не может быть первым! Смешно! Разве человек, который действительно любит страстно, станет так говорить? Конечно, нет".

Признавая наличие “юношеской влюбленности” между цесаревичем Николаем и балериной Матильдой Кшесинской, Петр Мультатули делает вывод: “На основе изученного комплекса источников нет никаких оснований полагать, что между Наследником Цесаревичем и М.Ф. Кшесинской были интимные отношения. Согласно дневнику М.Ф. Кшесинской, она в последний раз, когда была наедине с Наследником, склоняла его к интимной связи, но получила от него отказ. Причем, одним из главных аргументов Наследника при этом отказе была его уверенность в девственности М. Кшесинской (слова, что "он не хочет быть у нее первым", что "если бы она не была невинна"). Таким образом, вопрос об интимных отношениях между ними отпадает сам собой”.

Весьма вероятно, что господин Мультатули воспринял иск по поводу фильма "Матильда" очень близко к сердцу - он давно и активно занимается исследованием биографии последнего русского императора и пишет статьи и монографии на эту тему, вызывающие, правда, довольно противоречивые отзывы.​ Согласно данным Википедии, Петр Мультатули является автором книги “Николай II. Отречение, которого не было” и целого ряда других публикаций о последнем русском императоре. Положительная рецензия на книгу “Отречение, которого не было” была напечатана в журнале МИД “Международная жизнь”. С другой стороны, историк Юрий Бахурин считает, что Мультатули крайне небрежно работал с документами, проявил тенденциозность, а его ошибки можно объяснить “либо подлогом, либо отсутствием фактических знаний”.

Петр Мультатули убежден, что захороненные в соборе Петропавловской крепости останки царской семьи не являются подлинными. В 2012 году в интервью газете “Аргументы и факты” историк сослался на вышедшую в 1920-х годах статью в белградской газете “Царский вестник” под заголовком “Кто убил царскую семью”, в которой говорилось, что большевики при приближении белых впопыхах оставили на екатеринбургском телеграфе ленты зашифрованных переговоров между главой ВЦИК Свердловым и Яковом Юровским, руководившим расстрелом в Ипатьевском доме в Екатеринбурге. При расшифровке этих переговоров, утверждал тогда Мультатули, выяснилось, что Свердлов вызвал к аппарату Юровского и сообщил, что из США последовал приказ о "необходимости ликвидировать всю семью". Приказ был передан в Москву через американскую миссию, находившуюся тогда в Вологде.

Кроме всего прочего, Мультатули написал книгу “Противостояние "Утомленным солнцем". Кто ведет войну с фильмами Никиты Михалкова”, которую сам Михалков представил в 2015 году вместе с собственной автобиографией. “Меня поразила реакция на картину "Утомленные солнцем", когда за восемь месяцев до выхода в прокат журналисты начинают уничтожать фильм, который никто еще не видел — в этом есть что-то неестественное, согласитесь", — сказал тогда Михалков. Он добавил, что Мультатули провел целое историческое исследование, местами конспирологическое, но книга очень любопытна и отвечает на многие вопросы.

По образованию Петр Мультатули историк, работал учителем в школе, а затем следователем и оперуполномоченным уголовного розыска, сотрудником дирекции государственного унитарного предприятия "Топливно-энергетическая компания Санкт-Петербурга". В ноябре 2013 года Мультатули наряду с Александром Бохановым, Константином Малофеевым, Леонидом Решетниковым, Михаилом Смолиным и другими подписал обращение к президенту Путину с призывом закрепить в Конституции Российской Федерации особую роль православия.

Официального подтверждения того, что Поклонская выступает представителем по доверенности в недавно поданном иске от вдовы племянника Николая II, нет – в сообщении Октябрьского суда о поданном иске об этом не говорится. Как отмечает адвокат Иван Павлов, Федеральный закон “О статусе депутата Госдумы” категорически запрещает депутатам выступать в судебном процессе в качестве представителя. "Думаю, скоро мы сможем увидеть очередной пример избирательной работы права в нашем государстве, – написал Павлов на своей странице в Фейсбуке, – несмотря на то, что в законе не предусмотрена санкция в виде досрочного прекращения депутатских полномочий за представительство в суде, в 2015 году Лев Шлосберг был лишен своего мандата за то, что представлял в суде интересы учрежденного им некоммерческого фонда “Возрождение”, занимавшегося правозащитой и правовой помощью. В случае с Поклонской этого вряд ли можно ожидать – остается только наблюдать за судьбой иска, который суд пока оставил без движения из-за несоблюдения бывшим прокурором норм Гражданского процессуального кодекса".

Иван Павлов прокомментировал для Радио Свобода свой пост в Фейсбуке.

- Можно ли достоверно утверждать, что Поклонская является доверенным лицом по иску к "Матильде"? Или вы ссылаетесь на то, что она писала в социальных сетях?

- Мы ссылаемся на то, что она писала в социальных сетях, а также на то, что писали в социальных сетях представители объединенной пресс-службы санкт-петербургских судов. Это те лица, которые должны комментировать официальные данные, которые получают суды. По крайней мере, мы думаем, что эти люди видели исковое заявление, видели, соответственно, реакцию суда на это исковое заявление. И мы считаем, что, исходя из этих данных, Поклонская подписала, как представитель истцов, исковое заявление и направила его в суд. Эти две функции - подписание искового заявления и направление этого искового заявления в суд - это функции представителя по гражданскому делу. Что прямо запрещено законом о статусе депутата Государственной Думы. Эти запреты - такая "тонкая настройка" этических норм, которые препятствуют депутатам Госдумы позиционировать себя как представителя конкретного лица в конкретном споре. Норма достаточно важная, поскольку она защищает депутата от конфликта интересов, который может возникнуть при рассмотрении того или иного спора, когда депутат представляет конкретное лицо в суде. Но если в рамках судебного процесса, например, выяснится, что лицо, которое представляет депутат, допускало какие-то нарушения законодательства или совершало еще какие-то действия, которые могут быть так расценены, то у депутата возникнет конфликт интересов. С одной стороны, надо продолжать защищать, коль скоро депутат взялся за это дело. Но вместе с тем все-таки статус его, как государственного человека, будет препятствовать тому, чтобы, продолжать работу по представлению прав и интересов конкретного лица в судебном процессе.

- Насколько я понимаю, одним из пострадавших от этой нормы был Лев Шлосберг. Вы могли бы оценить этот случай?

- Действительно, в 2015 году именно эта норма была применена Псковским законодательным собранием, когда выяснилось, что ее депутат Лев Шлосберг представлял интересы созданного им фонда, который занимался правозащитной деятельностью и помогал другим некоммерческим организациям в своем регионе. В одном из судебных процессов Лев Шлосберг представлял свой фонд по доверенности, и это послужило поводом применения к нему достаточно жестких санкций. Он был тогда лишен статуса и просто отстранен от дальнейшей деятельности в рамках Законодательного собрания Псковской области. Посмотрим, как эта норма сработает в случае с депутатом Государственной Думы Поклонской. Но что-то мне подсказывает, что никаких жестких санкций к депутату Поклонской применено не будет.

- Вы написали, что суд оставил без движения иск из-за несоблюдения бывшим прокурором норм Гражданского процессуального кодекса. Означает ли это, что суд добивается, чтобы Поклонская просто вышла из этого судебного разбирательства?

- Вы знаете, достаточно часто суд применяет такую возможность, предоставленную Гражданским процессуальным кодексом, - оставлять поданное обращение в суд без движения, дать какое-то время обратившемуся для того, чтобы исправить те или иные ошибки, которые суд увидел в заявлении. Иногда суд это делает просто для того, чтобы получить побольше времени, чтобы подумать, вообще стоит ли принимать такое заявление в производство или нет. Ну, например, "посоветоваться со старшими товарищами". Но достаточно часто бывает, что к иску просто забыли приложить какие-то документы, скажем, документ об оплате государственной пошлины. Или в заявлении недостаточно четко обоснованы требования. И здесь суд тоже может, обратив на это внимание, предоставить стороне определенное время для того, чтобы исправить эти недочеты. И после того, как они будут исправлены, суд опять должен будет рассмотреть вопрос о приемлемости рассмотрения в суде данного заявления. То есть даже если сторона что-то сделает и представит, не факт, кто этот иск будет рассматриваться дальше автоматически. Просто суд вернется к этому вопросу второй раз – говорит Иван Павлов.

​

​Что же касается жалоб в ФАС на трейлеры и афиши "Матильды", то, согласно сообщениям в СМИ, заявительниц не устраивает, что в трейлерах к "Матильде" "рекламодатель, используя слово "главный", применяет прием "сравнения с другим хозяйствующим субъектом-конкурентом и (или) его товаром путем использования слов "лучший", "первый", "номер один", "самый", "только", "единственный". Заявительницы также оспаривают утверждение, которое звучит в одном из промо-роликов о том, что фильм основан на реальных событиях. Не соответствующим действительности они требуют признать и утверждение, что в "Матильде" "раскрывается тайна дома Романовых".

Интерфакс процитировал в среду министра культуры Владимира Мединского, который сказал, комментируя скандал вокруг отказа ведущих сетей кинотеатров от проката "Матильды": "Я долго терпел, но сейчас моя чаша терпения переполнена". Чем именно возмущен министр было сразу непонятно, но позднее он прояснил свою позицию, призвав правоохранительные органы "жестко пресечь давление на государство и кинобизнес со стороны распоясавшихся "активистов" с их общественно опасными методами навязывания своих убеждений". В заявлении Мединского, которое передал Би-Би-Си его помощник, подчеркивается: "Любые намерения "инициативщиков" на местах "запретить показ", любые попытки давления на частные или муниципальные кинотеатры — это чистой воды беззаконие и цензура, которая впрямую запрещена Конституцией РФ". Мединский заявил, что единственным и исчерпывающим документом, который разрешает прокат фильма в России, является прокатное удостоверение федерального образца, которое выдает министерство культуры. У "Матильды" оно уже есть. В связи с этим министр обратился к руководству киносетей с призывом не поддаваться на угрозы.

"Не знаю, какими соображениями руководствуется уважаемая госпожа Поклонская, затевая и поддерживая этот гвалт. Может, и от чистого сердца. Тем более, не готов разгадывать мотивации разнокалиберных активистов-поджигателей, нагло именующих себя "православными", - говорится в заявлении Владимира Мединского.

Ответ Натальи Поклонской не заставил себя долго ждать. Он начинался словами: "В то время, как Министра переполняет "чаша терпения"... А заканчивался так: "Кинотеатры и телеканалы, уважающие чувства людей и не желающие быть использованными создателями непонятного проекта "Матильда", среди создателей которых уроженец западной Украины, где реализован "Евромайдан", отказываются от показа фильма, имея полное на это право. А во всем "виновата" — Поклонская", - написала бывший прокурор Крыма на свой странице в Фейсбуке.