В Москве - акция против "кражи" голосов в пользу "Единой России"

Жители Тимирязевского района Москвы провели акцию протеста с требованием вернуть голоса, украденные - как они считают - "Единой Россией" в ходе муниципальных выборов 10 сентября.

Как сообщает "Новая газета" со ссылкой на очевидцев, несколько десятков человек собрались около помещения территориальной избирательной комиссии и попытались попасть на её заседание по итогам выборов, но пустили только избранных депутатов.

Газета напоминает, что кандидаты Союза жителей Тимирязевского района и наблюдатели зафиксировали фальсификацию на 435-м участке, где избирательная комиссия незаконно вскрыла пачку с бюллетенями и "пририсовала" 28 голосов кандидату от "Единой России" Марине Москвиной. В итоге оппозиция лишилась большинства и получила 7 мест в муниципальном собрании вместо восьми. Активисты подали заявления о нарушении главе Центризбиркома Элле Памфиловой и в правоохранительные органы.

Кроме кандидатов от "Единой России", на муниципальных выборах в Москве победили Илья Яшин и его список от движения "Солидарность" (Красносельский район), специальный корреспондент "Новой газеты" Илья Азар (Хамовники) и активистка Люся Штейн (Басманный район).