США за размещение миротворцев на границе Украины с Россией

США поддержали позицию Украины в вопросе размещения миротворцев в Донбассе. Миротворческие силы ООН должны быть размещены на всей подконтрольной сепаратистам территориина востоке Украины вплоть до границы с Россией. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт, отвечая на вопрос украинского агентства "Укринформ".

По мнению Нойерт, размещение миротворцев ООН должно содействовать восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины. Такие силы должны иметь широкий мандат для обеспечения мира и безопасности, чтобы избежать углубления или узаконивание раскола внутри Украины, — сказала Нойерт.



Она вновь подчеркнула, что США выступают за полное выполнение минских соглашений. При этом, в первую очередь, по её словам, необходимо выполнить требование по безопасности в Донбассе и вновь призвала Россию ввести "реальный и устойчивый режим прекращения огня".

Россия ранее предложила – после отвода войск и военной техники от линии соприкосновения сторон конфликта на востоке Украины – ввести вооруженных миротворцев на полгода и уполномочить их обеспечивать только безопасность наблюдателей ОБСЕ.

Украина настаивает на размещение миротворцев на всей территории, подконтрольной так называемым "ДНР" и "ЛНР", включая российско-украинскую границу,и только после вывода оттуда российских "вооружений и наемников".



