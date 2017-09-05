Путин предложил отправить в Донбасс миротворцев ООН

Президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел подготовить для рассмотрения в Совете Безопасности ООН резолюцию о размещении миротворцев на линии разграничения сторон конфликта в Донбассе. "Но, разумеется, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ", – заявил Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Китае. Российский лидер подчеркнул, что миротворческие силы ООН должны находиться только на линии разграничения "и ни на каких других территориях".

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко исключила возможность размещения миротворцев ООН на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе. По ее мнению, заявление Путина – это "подмена понятий" и "искажение самой идеи миротворцев". Она отметила, что линия разграничения в Донбассе не является украинской границей. Геращенко считает, что миротворческие силы ООН необходимо разместить на территориях, подконтрольных сепаратистам.

На востоке Украины за три года войны погибли более трех тысяч мирных жителей. Киев и страны Запада обвиняют Кремль в поддержке сепаратистов. Всего, по данным Генштаба Украины, на стороне самопровозглашенных "народных республик" воюют 40 тысяч человек, в их числе около 5 тысяч кадровых российских военнослужащих. Москва официально не признает эти обвинения. В июле Парламентская ассамблея ОБСЕ потребовала от России прекратить финансирование "террористической деятельности" на востоке Украины.