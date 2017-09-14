СМИ: блогер Александр Лапшин вылетел из Баку в Израиль

Блогер Александр Лапшин покинул Азербайджан. По данным азербайджанского агентства АПА, он вместе с матерью вылетел в Израиль.



Гражданин России и Израиля Александр Лапшин, которого в июле суд в Баку приговорили к трем годам лишения свободы за поездку в Нагорный Карабах, был помилован президентом Азербайджана 11 сентября. На суде блогер вины не признал. Однако он заявил, что не будет обжаловать приговор, и намерен добиваться экстрадиции в Израиль.

Александра Лапшина задержали в Минске в декабре 2016 года и по запросу Баку экстрадировали в Азербайджан. Против выдачи блогера выступали власти России, Израиля и Армении.