СМИ: блогер Александр Лапшин вылетел из Баку в Израиль

Блогер Александр Лапшин покинул Азербайджан. По данным азербайджанского агентства АПА, он вместе с матерью вылетел в Израиль.
Гражданин России и Израиля Александр Лапшин, которого в июле суд в Баку приговорили к трем годам лишения свободы за поездку в Нагорный Карабах, был помилован президентом Азербайджана 11 сентября. На суде блогер вины не признал. Однако он заявил, что не будет обжаловать приговор, и намерен добиваться экстрадиции в Израиль.
Александра Лапшина задержали в Минске в декабре 2016 года и по запросу Баку экстрадировали в Азербайджан. Против выдачи блогера выступали власти России, Израиля и Армении.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.