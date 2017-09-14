Капитуляция в информационной войне

В Белоруссии начались традиционные совместные учения Вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2017", которые закончатся 20 сентября. Ещё до начала эти маневры приобрели скандальный оттенок, приковав себе повышенное внимание в соседних странах, а также белорусской общественности.

Президент Украины Пётр Порошенко назвал эти учения "Антизападом", а в Литве от президента Дали Грибаускайте некоторые депутаты требуют не покидать страну во время учений до 20 сентября. Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявила, что объявленное число задействованных в учениях "Запад-2017" военнослужащих сильно занижено. Впрочем, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "Запад-2017" не угрожает непосредственно ни одной из стран НАТО.

Мы пригласили практически всех желающих. Пусть приезжают и смотрят

К дискуссии вынужден был подключиться и белорусский президент Александр Лукашенко, который 5 сентября заявил на совещании с руководством правоохранительных органов следующее: "Нападать мы ни на кого не собираемся. А каковы будут эти учения – мы пригласили практически всех желающих. Пусть приезжают и смотрят".

Заместитель министра обороны России Александр Фомин призвал воспринимать название учений "не в широком, политическом смысле как географический термин, включающий… страны Европейского союза или членов НАТО", а как "западную часть России и Белоруссии, которая расположена западнее России". Добавив в интервью Deutsche Welle, что Восточная Европа и Прибалтика "могут спать спокойно".

Некоторые белорусские оппозиционные политики сразу заявили, что учения являются легальным поводом для военной оккупации Белоруссии, и введя сюда свои войска, Россия их уже не выведет. Оппозиционный Белорусский национальный конгресс провёл 8 сентября в центре Минска несанкционированную акцию протеста против совместных учений. В акции приняли участие около 300 человек – по мнению наблюдателей, такое небольшое число демонстрантов показывает, что большинство белорусов эти учения беспокоят гораздо меньше, чем их западных соседей. Пытаясь хоть как-то повлиять на белорусское и зарубежное общественное мнение, Министерство обороны пообещало каждый день проводить для журналистов брифинг, посвящённый учениям. 13 сентября начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны генерал-майор Олег Воинов просто зачитал официальное заявление, и, не отвечая на вопросы журналистов, на этом закончил брифинг.

Параметры сил и средств, задействованных в учениях, остаются практически неизменными

– Отмечу, что при определении районов практических действий войск для исключения напряжённости в отношениях с Украиной, Польшей, Литвой, Латвией принципиально выбраны полигоны, находящиеся на значительном отдалении от государственной границы… – заявил Воинов. – Численность участвующих в совместной стратегическом учении войск, танков, боевых бронируемых машин, количество планируемых самолётовылетов не превышает уровень, подлежащий обязательному наблюдению за определёнными видами военной деятельности, устанавливаемый различными соглашениями в области контроля над вооружениями. Так, общая численность личного состава, участвующего в учениях "Запад-2017", составит около 12,7 тысяч военнослужащих. При этом на территории Республики Беларусь будет задействовано около 10200 военнослужащих, от Беларуси – более 7 тысяч, от России – около 3000. Как можете убедиться, параметры сил и средств, задействованных в учениях, на протяжении последних лет остаются практически неизменными.

По словам Воинова, Белоруссия пригласила на "Запад-2017" наблюдателей от Украины, Польши, Литвы Латвии, Эстонии, Швеции, Норвегии, а также представителей военно-дипломатического корпуса, аккредитованного при Министерстве обороны республики. Повторяя предыдущие заявления представителей белорусского Министерства обороны, Воинов заверил, что после окончания учений в период до 30 сентября российские военнослужащие покинут территорию страны и вернутся в места своей постоянной дислокации.

Почему же, несмотря на все заверения официального Минска, "Запад- 2017" вызывает настолько нервную реакцию в странах-соседях?

После Крыма и действий России в восточной Украине все соседи воспринимают Россию как агрессора

– Эти учения действительно мало отличаются от предыдущих и они могли бы пройти также тихо, спокойно и рутинно, как и четыре года назад. Но за это время изменился международный геополитический контекст. После Крыма и действий России в восточной Украине все соседи воспринимают Россию как агрессора, как угрозу, – говорит белорусский политолог Валерий Карбалевич. – Поэтому эти учения вызвали такой серьёзный международный ажиотаж, когда соседние государства стали заявлять, что Россия может использовать эти учения для каких-то провокаций.

В самой Белоруссии, по его словам, эти учения большого интереса не вызывают, однако среди политизированной публики и аналитиков разговоров очень много.

– Я не думаю, что в ходе этих учений может что-нибудь произойти. Официальный Минск эту информационную войну проиграл. Белорусские государственные СМИ и официальные лица оказались не готовы к такому шквалу критику и ажиотажу. Несколько дней назад министр иностранных дел Владимир Макей даже заявил, что вот наши партнёры нас не хотят слушать. И это в определённой мере признание капитуляции в этой информационной войне, – считает Карбалевич.