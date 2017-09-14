Комбинация из двух пальцев

Процесс по делу Алексея Улюкаева, само по себе событие довольно печальное (речь идет о взяточничестве на высших этажах российской власти, экс-министру грозит тюремный срок), неожиданно превратился в фабрику мемов. Не успели в Сети обсудить "сечинские колбаски", как в "топку" подбросили новый уголек: обвинение утверждает, что Улюкаев вымогал у Игоря Сечина взятку, показав ему два пальца во время игры на бильярде в индийском Гоа.

Количество показанных пальцев, по версии следствия, означало сумму взятки в миллионах долларов США.

Эпидемия "требований Сечину" немедленно охватила твиттер.

Начались и экскурсы в историю - далекую

и не очень.

Как же обойтись без шуток про Медведева!

В общем, главное - понимать правила игры!

Ilya Shumanov

Каждый раз показывая палец чиновнику знайте, он думает, что вы предлагаете ему $1 млн.