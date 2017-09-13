Сечин: Улюкаев требовал взятку за игрой на бильярде на саммите БРИКС

Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев требовал от него взятку в два миллиона долларов во время игры на бильярде на саммите БРИКС в Гоа осенью 2016 года.

При этом Улюкаев показал Сечину жест двумя пальцами, которые и означали сумму взятки, приводит агентство "Интерфакс" данные из материалов дела, оглашенных в ходе судебного заседания в среду.

На минувшей неделе Сечин назвал "профессиональным кретинизмом" обнародование прокуратурой стенограммы его разговора с Улюкаевым. Из нее следует, что глава "Роснефти" передал бывшему министру сумку, в которой, по версии следствия, находились деньги, а также корзинку с колбасой.

По данным СМИ, Сечин не выполнил инструкции сотрудников ФСБ: он должен был произнести ключевые слова, подтверждающие, что бывший министр осознавал получение именно взятки, а не подарка.

Алексей Улюкаев был задержан в ноябре прошлого года. По версии следствия, чиновник вымогал два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке "Башнефти". Сам экс-министр отвергает обвинения. Он утверждает, что его задержание – это провокация со стороны главы "Роснефти".