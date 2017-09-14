Парк "Зарядье" изменил режим работы из-за актов вандализма

Московский парк "Зарядье" изменил режим работы после того, как посетители за двое суток вытоптали и похитили тысячи высаженных в нем растений.

На сайте мэрии сообщается, что гостей теперь будут пускать с 15-минутными интервалами, чтобы "повысить контроль за объектами". С 18 сентября в "Зарядье" начнутся восстановительные работы, заявил директор парка Павел Трехлеб. Он также призвал посетителей беречь природу и быть внимательнее.

Парк "Зарядье", разбитый на месте снесенной гостиницы Россия, был открыт 9 сентября, а с 11 числа в него начали пускать всех желающих. Спустя два дня в руководстве парка заявили, что посетители выкапывают растения и уничтожили 30 процентов зеленого покрова. Также сообщалось, что поврежден стеклянный купол одной из построек.

В 2015 году издание "Коммерсант" сообщало, что создание парка "Зарядье" может обойтись в 27 миллиардов рублей. Городские власти называют сумму в два раза меньше.