Задержанный ФСБ крымчанин Параламов связался с родственниками

Задержанный сотрудниками ФСБ крымчанин Ренат Параламов в четверг вышел на связь с родственниками. Адвокат Эмиль Курбединов сообщил порталу "Крым.Реалии" (проект Радио Свобода), что его подзащитный звонил с автовокзала Симферополя.

При каких обстоятельствах Параламов там оказался, Курбединов не уточнил. Ранее сообщалось, что задержанный находится в здании крымского управления ФСБ России.

Ренат Параламов – мусульманин, у него четверо несовершеннолетних детей. Он зарабатывает торговлей на рынке. О задержании крымчанина стало известно накануне. Люди в штатском проникли в его дом в поселке Нижнегорский, заявили, что ищут наркотики и оружие, после чего изъяли книгу и компьютер.

После аннексии Крыма Россией ФСБ регулярно проводит обыски и аресты крымских татар и других противников российской политики на полуострове. Власти России запретили деятельность Меджлиса крымско-татарского народа, который выступал в защиту территориальной целостности Украины.