Соединённые Штаты ввели новые санкции против Ирана

США ввели новые санкции против Ирана.

В санкционный список включены 7 иранских граждан и две базирующиеся на Украине компании, причастные - по мнению Вашингтона - к развитию ракетной программы Тегерана, и две иранские компьютерные сети, которые обвинили в хакерских атаках на Минфин США.

С этого момента заморожены все их американские авуары, а гражданам США запрещено вступать с ними в деловые контакты.

Вашингтон обвиняет Иран в тайных попытках развивать ракетную и ядерную программы - в нарушение "ядерного соглашения" Тегерана и шести ведущих держава мира, подписанного в 2015 году.



