Иран угрожает разорвать сделку по ядерной программе в ответ на санкции

Иран в течение нескольких часов разорвет сделку по ядерной программе, если США продолжат вводить санкции против исламской республики. Об этом сегодня заявил президент страны Хасан Роухани, выступая перед парламентом.
В 2015 году между Ираном, США, Россией, Китаем и тремя европейскими государствами было достигнуто соглашение о замораживании ядерной программы Тегерана в обмен на смягчение международных санкций.
В июле 2017 года США расширили санкции против Ирана. Тегеран ответил увеличением финансирования ракетной программы на полмиллиарда долларов.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.