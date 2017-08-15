Иран угрожает разорвать сделку по ядерной программе в ответ на санкции

Иран в течение нескольких часов разорвет сделку по ядерной программе, если США продолжат вводить санкции против исламской республики. Об этом сегодня заявил президент страны Хасан Роухани, выступая перед парламентом.

В 2015 году между Ираном, США, Россией, Китаем и тремя европейскими государствами было достигнуто соглашение о замораживании ядерной программы Тегерана в обмен на смягчение международных санкций.

В июле 2017 года США расширили санкции против Ирана. Тегеран ответил увеличением финансирования ракетной программы на полмиллиарда долларов.