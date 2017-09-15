Что Путин отправит на "принтер" Думы?

Государственная Дума России приступила к осенним занятиям. Произошло это на фоне обострения государственно-православных чувств у депутата Натальи Поклонской. Битва против фильма "Матильда", за честь "Святого Государя" (он же для левых - "Николай Кровавый") продолжается, заслонив все сущее.
Между тем, в "портфеле" Госдумы находятся инициативы по новым ограничениям прав граждан, сокращению социальных расходов, которые под информационный шум, создаваемый фанатиками-царебожниками, готовятся к реализации.
Незаметно, чтобы депутатов как-то озаботили новые аресты расхитителей и взяточников, борьба с мздоимцами и лихоимцами завяла. Зато предлагается амнистия к 100-летию Октябрьского переворота.
С чем будет бороться власть, с оппозицией, с "Матильдой" или коррупцией чиновников? Обсуждают политолог Станислав Белковский, депутат Госдумы РФ Олег Шеин ("Справедливая Россия"), бизнесмен Сергей Пугачев.
Ведет передачу Михаил Соколов.
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