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Что Путин отправит на "принтер" Думы?

Президент РФ Владимир Путин во время церемонии старта тура Кубка мира по футболу на стадионе "Лужники". Артем Коротаев/ТАСС

Государственная Дума России приступила к осенним занятиям. Произошло это на фоне обострения государственно-православных чувств у депутата Натальи Поклонской. Битва против фильма "Матильда", за честь "Святого Государя" (он же для левых - "Николай Кровавый") продолжается, заслонив все сущее.

Между тем, в "портфеле" Госдумы находятся инициативы по новым ограничениям прав граждан, сокращению социальных расходов, которые под информационный шум, создаваемый фанатиками-царебожниками, готовятся к реализации.

Незаметно, чтобы депутатов как-то озаботили новые аресты расхитителей и взяточников, борьба с мздоимцами и лихоимцами завяла. Зато предлагается амнистия к 100-летию Октябрьского переворота.

С чем будет бороться власть, с оппозицией, с "Матильдой" или коррупцией чиновников? Обсуждают политолог Станислав Белковский, депутат Госдумы РФ Олег Шеин ("Справедливая Россия"), бизнесмен Сергей Пугачев.

Ведет передачу Михаил Соколов.

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