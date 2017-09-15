Адвокат Учителя пожаловался на "Христианское государство" в ФСБ

Адвокат режиссера Алексея Учителя направил в Федеральную службу безопасности России (ФСБ) жалобу на лидера движения "Христианское государство – Святая Русь", который допустил насильственные методы борьбы с показом фильма "Матильда". Об этом сообщает агентство RNS.

Константин Добрынин, представляющий интересы Учителя, подчеркнул, что в интервью изданию "Медуза" активист Александр Калинин назвал допустимыми поджоги кинотеатров и "лишение жизни за веру". Лидер "Христианского государства" также предложил сломать режиссеру ноги и посадить его на кол.

Добрынин попросил главу ФСБ Александра Бортникова проверить действия активистов, отметив, что в них просматриваются признаки уголовной статьи о терроризме.

В пятницу также стало известно, что департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа разослал в кинотеатры письма с рекомендацией отказаться от показа "Матильды". Об этом сообщило издание Znak.com.

Так называемые православные активисты неоднократно угрожали поджигать кинотеатры, которые решатся показать "Матильду". 11 сентября в Москве неизвестные в масках подожгли два автомобиля, припаркованные у офиса адвокатской конторы, которая представляет интересы режиссера Алексея Учителя. Они также разбросали листовки со словами "За Матильду гореть". После этого от показа фильма по соображениям безопасности отказалась крупнейшая в России сеть кинотеатров "Формула Кино" и "Синема Парк".

Кампанию против показа "Матильды" возглавляет депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она утверждает, что картина об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской якобы оскорбляет чувства верующих.