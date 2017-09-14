В РПЦ сравнили споры о "Матильде" с ситуацией вокруг "Шарли Эбдо"

В Русской православной церкви (РПЦ) сравнили споры о фильме "Матильда" с ситуацией после нападения террористов на редакцию французского сатирического еженедельника "Шарли Эбдо". По словам митрополита Илариона, главы внешних связей РПЦ, "тогда всех пытались поставить перед дилеммой: вы с "Шарли" или вы с террористами, которые расстреляли сотрудников редакции?". "Сейчас нас пытаются поставить перед выбором: либо ты поддерживаешь "Матильду", либо ты с теми, кто призывает сжигать кинотеатры", – заявил Иларион.

Митрополит отметил, что сам он выступает против призывов к насилию и против цензуры, однако "не может и не хочет" становиться на сторону тех, кто защищает фильм. По словам Илариона, он уже посмотрел "Матильду" и высказал свое мнение лично режиссеру картины Алексею Учителю. Митрополит добавил, что его мнение "обидело режиссера".

Кампанию против показа "Матильды" возглавляет депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она утверждает, что картина об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской якобы оскорбляет чувства верующих. От показа "Матильды" из-за угроз отказались крупные сети кинотеатров.

С 10 сентября по всей России из-за анонимных звонков о минировании проходят эвакуации учебных заведений, торговых центров и вокзалов. Лидер движения "Христианское государство – святая Русь" Александр Калинин связал сообщения о бомбах с именно протестом против "Матильды". В правоохранительных органах эту версию пока не прокомментировали.

Нападение на редакцию "Шарли Эбдо" произошло в январе 2015 года, тогда погибли 12 человек. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".