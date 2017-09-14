"Матильда" на минном поле

В четверг в российских городах продолжились начавшиеся 10 сентября массовые эвакуации людей из общественных мест – школ, торговых центров, гостиниц – из-за анонимных звонков о заложенных бомбах. В числе "заминированных" оказались и несколько кинотеатров, владельцы которых недавно получили письма от организации "Христианское государство – Святая Русь" с требованием отказаться от показа фильма "Матильда" о любовной связи императора Николая II и балерины Матильды Ксешинской. Лидер "Христианского государства" Александр Калинин заявил в интервью Радио Свобода, что "неизвестные" предупредили его о намерении "минировать" объекты в российских городах в знак протеста против показа картины Алексея Учителя еще 10 сентября, но отверг свою причастность к звонкам о заложенных бомбах.

Первая волна писем от "Христианского государства" стала приходить в российские кинотеатры еще в январе – до того, как премьера "Матильды" была перенесена на осень. "Если выйдет фильм "Матильда", кинотеатры начнут гореть, может даже пострадают люди, и действия эти, от безвыходности, начнутся со стороны тех, кто Любит Бога и свой народ. Официально уведомляем: любой баннер, афиша, листовка с информацией о прокате фильма будет рассмотрена как желание унизить святых православной церкви и провокация к "русскому майдану", – говорилось в послании. Новое письмо, которое датировано июлем, начало приходить в кинотеатры в августе. Оно объемнее, оно занимает целых 5 страниц, и содержит, в частности, такую фразу (орфография и пунктуация оригинала):

"Выйдет «матильда» - выйдут тысячи за Правду, а вслед за ними выйдут тысячи «хоть за что», тысячи провокаторов, получивших свою долгожданную возможность разорвать Россию и ее народ. … Кинотеатры реально начнут поджигать. Провокаторы проплатят поджоги. Много средств даже и не нужно – за каждый подожженный кинотеатр многим будет достаточно и 5-10 тысяч рублей. Оппозиция тратит сотни миллионов на то, чтобы начать войну, на то чтобы расшатать народ. Но выход на экраны «Матильды» повлечет за собой страшные, для всей России, последствия – всего за 10 млн.р. можно сжечь все кинотеатры России".

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Сообщения о получении таких писем приходят из десятков российских регионов. В результате многие кинотеатры и прокатные компании уже объявили об отказе показывать "Матильду", чтобы не рисковать безопасностью зрителей. В том числе, решение об отказе от проката картины приняла крупнейшая в России объединенная сеть кинотеатров "Формула кино" и "Синема парк".

Впрочем, многие видят за таким решением одного из крупнейших кинопрокатчиков России пиар-ход, направленный на привлечение внимания государства и правоохранительных органов к проблеме "православного экстремизма". Кинотеатры (и не только кинотеатры) уже горят: в Екатеринбурге противник "Матильды" совершил нападение на киноконцертный зал "Космос", а в Москве неизвестные сожгли два автомобиля у офиса коллегии адвокатов Pen&Paper, представляющей в судах интересы Алексея Учителя. Предпремьерный показ "Матильды" в московском кинотеатре "Иллюзион" был отменен, хотя во Владивостоке в тот же день он прошел без инцидентов.

Письма от "Христианского государства" – и в январе, и в августе – получил и владелец кинотеатра "Пик" в Санкт-Петербурге Константин Богуславский. В интервью Радио Свобода он говорит об "атмосфере напряженности" среди представителей кинобизнеса и возлагает часть ответственности за непрекращающиеся угрозы в адрес кинопрокатчиков на российские правоохранительные органы и спецслужбы.

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– Когда и как вы получили письмо - или это были письма? - от так называемого "Христианского государства" по поводу проката фильма "Матильда"?

– Писем было два. Письмо, которое я опубликовал [в "Фейсбуке"], было в январе 2017 года, потому что прокат фильма первоначально был назначен на весну. Потом, когда прокат перенесли на более поздний срок, нам пришло второе письмо, это было в июле или в августе, и оно было примерно похожего содержания, только более широкое, на пять листов оно было. В целом суть там такая же.

– Представители "Христианского государства" говорят, что письмо не содержит прямых угроз, что их движение неоднократно проверяла на этот счет полиция и никаких угроз в этом письме не нашла.

– Это-то и беспокоит. Потому что письмо вы читали, и содержится там угроза или не содержится, каждый может сам решить для себя. Мы считаем это вполне угрозой. Что считает полиция - это ее дело, но, с другой стороны, каждый сам волен понимать угрозу, как он ее понимает. Мы почитали и поняли, что для нас это угроза.

Первое письмо от "Христианского государства", полученное Константином Богуславским:

– Вы собирались показывать этот фильм в своем кинотеатре? И изменятся ли теперь ваши планы?

– Мы, конечно, над этим размышляем. До показа осталось еще достаточно много времени, премьера - 26 октября. Посмотрим, как будет развиваться ситуация с сетями. Если мы останемся одни, то нам, конечно, будет не очень комфортно. Посмотрим, что будет дальше. То, что сейчас [от проката "Матильды"] отказались "Формула кино" и "Синема-парк" - я думаю, это не окончательное их решение.

– Какова была ваша первая реакция, когда вы узнали, что крупнейшая в России сеть кинотеатров отказывается от показа этого фильма?

Кинотеатр - это не аэропорт со службой безопасности

– Ну, они имеют на это право. Если ты понимаешь, что не можешь обеспечить безопасность, а тем более для такой большой сети, как они... У них более 70 кинотеатров, это же объединенные сети, и понятно, что кинотеатр - это не аэропорт со службой безопасности, с рамками, со всеми этими делами. Я думаю, возможно, это некий политический шаг с их строны, чтобы привлечь внимание к этой проблеме, и они его привлекли, потому что именно с их отказа началась вся эта информационная история последних дней.

– Как вы думаете, откуда эта история берет свое начало, почему вдруг именно этот фильм вызвал такую реакцию?

– Мне сложно сказать. Что касается нас, киношников, у нас постоянно с кем-то возникают какие-то проблемы. То депутаты хотят нацистскую символику запретить в абсолютно всех фильмах, включая "Семнадцать мгновений весны", то еще что-нибудь. Постоянно что-то происходит такого рода.

– Как вы оцениваете реакцию российских властей на происходящее?

Почему этим должен заниматься министр культуры, а не глава ФСБ или МВД?

– Оцениваю как недостаточную. Вчера выступил Мединский с требованием унять все это дело, но вообще это дело не Мединского, скорее, а дело правоохранительных органов - заниматься тем, чтобы кинотеатры и вообще российские граждане чувствовали себя в безопасности. Почему этим должен заниматься министр культуры, а не глава ФСБ или МВД? Если крупнейшая федеральная сеть в стране отказывается от показа фильма по причине безопасности, наверное, есть вопросы к правоохранительным органам.

– Сейчас, еще до премьеры фильма, как владелец кинотеатра, живущий в городе, где проходит крестный ход с лозунгами против этого фильма, вы чувствуете себя в безопасности?

– Для нас сильно ничего не изменилось, просто общая атмосфера воспринимается достаточно негативно. К нам не приходят и ничего не поджигают, но в целом напряженность у нас, у киношников, конечно, чувствуется.

– В социальных сетях много обсуждают, как эта ситуация отразится на фильме, если он все-таки выйдет в прокат: увеличит ли она его кассовые сборы или уменьшит, сделает ли ему дополнительный пиар, или нет. Какой точки вы придерживаетесь?

– Конечно, увеличит Рейтинг зрительского интереса к фильму и сейчас практически максимальный из возможных. Конечно, увеличит, если нигде ничего не случится. Тогда, соответственно, ситуация может поменяться. Пока непонтяно.

"Мы сотрудничаем с десятком достаточно серьезных организаций"

Движение "Христианское государство – Святая Русь", по словам ее лидера Александра Калинина, было зарегистрировано в 2010 году, хотя широкую известность получило только после истории с письмами против "Матильды". В среду сайт движения перестал открываться – как говорит Калинин, "из-за атаки неизвестных хакеров". Попасть на него сейчас можно только с помощью кэша Google. Интересно, что еще один представитель движения, Мирон Кравченко (официально его должность звучит как "руководитель организации по Центральному региону, Москве и Московской области") в свое время часто бывал на Украине и летом 2015 года даже принимал участие в создании "Антипутинского информационного фронта", ставившего своей целью "донесение до жителей РФ и народов, пострадавших от путинского режима, информации, которая разоблачит ложь Кремля". Организация провела несколько форумов с участием российских политэмигрантов и активистов, бежавших после войны из Крыма и Донбасса, а также ряд уличных акций в Киеве и других украинских городах. Мирон Кравченко, как писала в начале 2017 года газета "Псковская губерния", в начале нулевых годов был членом нескольких российских движений праворадикального толка, в том числе движения "Великая Россия", затем переметнулся на Украину, "хотел воевать за обе стороны" в Донбассе, но в итоге "выбрал Христианское государство" в качестве площадки для своей дальнейшей деятельности.

Расспросить Мирона Кравченко о ситуации с "Матильдой" Радио Свобода не удалось, зато лидер "Христианского государства" Александр Калинин, как и в январе, после первой волны писем в кинотеатры, охотно раздает интервью. Он продолжает настаивать на том, что эти письма не являются угрозами, а направлены на то, чтобы "предотвратить провокации". Как рассказал Калинин корреспонденту Радио Свобода Карлу Шреку, 10 сентября он получил по электронной почте анонимное послание от организаторов массовых звонков о заложенных бомбах в российских городах – если верить словам лидера "ХГ", эти звонки также были инициативой противников показа "Матильды". В четверг из-за такого сообщения о взрывном устройстве был вынужден прервать свою работу и кинотеатр "Пик" Константина Богуславского.

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– Как вы можете прокомментировать заявления депутатов Госдумы, которые попросили вчера ФСБ и МВД проверить вашу организацию?

– Сразу могу пояснить, что с января месяца нашу организацию проверили 47 раз, у нас лежит 47 официальных ответов из МВД о том, что отказано в возбуждении на нас уголовного дела. Последнее заявление мы получили из МВД в июле месяце, о том, что к нам больше вопросов по поводу писем, как минимум, не будет. А по поводу поджогов мы написали уже, что мы никого не жжем. Мы не совершаем никаких противоправных действий, мы всего лишь транслируем ту позицию общества, которая созрела в связи с выходом этого богохульного фильма, не более. По сути, мы такие же, как вы – у вас радио, и у нас такая транслирующая организация, мы по-своему оповещаем общество о том, что назрел конфликт, который может привести к большим последствиям. Поэтому мы не та организация, которая это делает, а та организация, которая транслирует ситуацию в обществе.

– Вы рассказали журналистам, что получили письмо от людей, которые утверждают, что стоят за массовыми эвакуациями в российских городах, и что эти эвакуации также связаны с протестом против фильма "Матильда". Вы считаете, это может быть правдой?

– Я думаю, да, потому что после этого пошли звонки во все кинотеатры России, и первым кинотеатром, который эвакуировали, был кинотеатр "Черемушки", в котором была первая премьера фильма. Потом дальше - больше. Они, видать, поставили какую-то программу хакерскую, которая начала обзванивать все номера телефонов всех кинотеатров. Далее они на этом не успокоились, они в эту базу, я так полагаю, так как сам связан с компьютерами, добавили номера телефонов всех школ, потом добавили туда номера телефонов администраций городов, номера телефонов дежурных частей городов. Поэтому так и получилось.

– Как вы получили это письмо? По электронной почте?

– По электронной почте, да,

– Вам известно, что это за люди?

– Они мне неизвестны.

– То есть ваше движение вообще не связано с этим?

– Нет, не связано. Они мне еще обещали прислать видеоподтверждение того, что это сделано именно противниками "Матильды", видеоподтверждение самого этого технического процесса, как это было сделано, чтобы никто не списывал это ни на какие учения, ни на прочее.

– Как вы считаете, ваше противодействие фильму "Матильда" влияет каким-то образом на действия людей, его противников, которые мы видим в последние дни?

– Вы знаете, так же можно говорить обо всех наших духовно-религиозных учениях, то есть учениях наших святых отцов, учениях церкви. Мы всего лишь передаем учения и духовный настрой наших святых отцов, наших православных. Мы приводим в пример наших святых воинов, приводим в пример наших святых монахов и говорим о том, что они всегда призывали стоять за свою веру. Не призывать к погромам, поджогам, а стоять за свою веру. А стояли они каждый по-своему - кто-то шел воевать, кто-то молился... Мы не призываем ни к чему, мы призываем к тому, чтобы все было в норме православной истины.

– Можете рассказать про ваше движение? Когда оно было создано?

– Организация создана в 2010 году, создана она для того, чтобы могли сконцентрироваться православные люди в нашей стране, могли общаться межрегионально, чтобы мы и в регионах имели возможность встречаться с нашими братьями в монастырях, храмах, православных приходах. И так получилось, что мы ездили, проповедовали - я сам проповедник, я проповедую Христа и нашу веру - ездили по монастырям, по храмам. И в итоге получилось так, что у нас образовалось 350 активных членов в организации, не считая их родственников.

Люди озвучивали самые разные методы борьбы

Когда подошел фильм "Матильда", получилось так, что мы встретились, очень многие приехали в Москву, и обсудили вопрос противодействия этому фильму. Потому что это не просто фильм, это уже начало большой программы по уничтожению духовного основания нашей страны. Мы решили начать бороться, но каждый по-своему. И когда мы услышали те предложения, которые мы там прозвучали, мы поняли, что необходимо срочно написать письма директорам кинотеатров, чтобы они предприняли какие-то действия, чтобы не было последствий, таких страшных, потому что люди озвучивали самые разные методы борьбы.

– Вы сотрудничаете с какими-то другими организациями?

– Мы сотрудничаем с десятком достаточно серьезных организаций, озвучивать их не буду. Люди готовы не то что нас поддерживать, они также транслируют позицию общества, собираются с нами взаимодействовать.

– А какие-то контакты с Русской православной церковью у вас есть?

– Если вы имеете в виду лично патриарха, то, конечно, контактов у нас нет. Если вы имеете в виду настоятелей храмов, церквей, игуменов монастырей, епископов некоторых, конечно, у нас есть взаимодействие, мы общаемся и дружим.

Для того чтобы действовать, нам не нужна регистрация

​– Сколько российских регионов представлены в вашей организации?

– Сегодня 83 региона и где-то 240 городов России, городов и средних таких городишек.

– Как я понимаю, вы не зарегистрированы в Минюсте?

- А зачем это нужно? Для того чтобы действовать, нам не нужна регистрация. Регистрация нужна только тем, кто хочет денег себе на расчетный счет, нам это не надо. У нас организация не для того, чтобы зарабатывать деньги, а для того чтобы действовать, а действовать можно в рамках закона и без регистрации в Министерстве юстиции, - говорит лидер движения "Христианское государство - Святая Русь" Александр Калинин.

Представитель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в четверг заявил, что "проявления экстремистского характера", вызванные фильмом "Матильда", "должны быть прекращены". Режиссер и депутат Госдумы Станислав Говорухин назвал действия православных активистов, выступающих против фильма, недопустимыми и сравнил участников таких акций с боевиками "Исламского государства". "Мне кажется, оживились все тёмные силы, кликуши, сумасшедшие, вандалы, мракобесы - поджигают машины ни в чем не повинных граждан, грузовик врезался в кинотеатр. Мини-ИГИЛ начинается", - сказал Говорухин на заседании Комитета Госдумы по культуре. Участвовавший в этом же заседании другой режиссер и депутат, Владимир Бортко, рассказал, что обсуждал ситуацию вокруг "Матильды" с главной противницей выхода картины на экран – депутатом Натальей Поклонской. "Я сказал: зачем вы это делаете? Она говорит - а вы что, с ними? Я сказал - я с Госдумой, и посоветовал бы вам быть потише. Она сказала: я буду действовать так, как мне подсказывает... как ей что-то подсказывает", - цитирует слова Бортко "Интерфакс". По словам заместителя председателя комитета, Елены Драпеко, специальный показ "Матильды" для его членов состоится в ближайшие дни - как только "нам достанут флешку с фильмом".

ТАСС в четверг опубликовал фотографию встречи Алексея Учителя и Поклонской. Об этой встрече режиссер рассказывал еще в августе 2017 года. Как говорит сама Поклонская, она состоялась 12 июня, на приеме в Кремле в честь Дня России. По словам депутата, встреча продолжалась около 30 минут. "Он в очередной раз позвал меня посмотреть картину, а я ему ответила, что этого делать не буду, ведь у меня есть заключения экспертиз. Но я попросила его дать возможность посмотреть фильм специалистам, чтобы были исчерпаны все вопросы и были подготовлены доводы для людей, обратившихся с жалобами на мое имя. На это он мне отказал. Причину не назвал", - цитирует слова Поклонской РИА "Новости".

В четверг французская газета Le Figaro опубликовала больше интервью с министром культуры Владимиром Мединским, в котором он еще раз подтвердил, что фильм "Матильда" выйдет на российские экраны. "С точки зрения закона нет никаких нарушений, которые бы могли оправдать запрет картины. Истеричная кампания развернута вокруг киноленты, которая никак не оскорбляет память царя Николая II", - сказал мединский журналисту французского издания. В четверг в пресс-центре МВД России заявили, что полиция "готова содействовать кинопрокатчикам и местным органам власти в обеспечении безопасности при демонстрации фильмарежиссера Алексея Учителя "Матильда". "Дополнительные меры по обеспечению правопорядка, а также сохранности зданий и имущества кинопрокатных организаций будут разрабатываться и применяться территориальными органами МВД России в зависимости от складывающейся оперативной обстановки и полученной информации о возможных противоправных действиях", - сообщили в пресс-центре.