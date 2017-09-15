Во Франции растёт состав "Комитета поддержки Кирилла Серебренникова"

В состав французского "Комитета поддержки Кирилла Серебренникова" вошли актёры Луи Гаррель, Изабель Юппер, Шарлотт Рэмплинг, композитор Жан-Мишель Жарр и посол Франции по правам человека Франсуа Крокет.

Как сообщили ТАСС в "Гоголь-центре", художественным руководителем которого является режиссёр Серебренников, в списке уже более 100 имён.

Театральные деятели Франции проводят сбор подписей под петицией в поддержку Серебренникова. На данный момент её подписали более трёх тысяч человек.

10 сентября в общественной акции в защиту Серебренникова, которая прошла в Париже, в фойе Национального театра танца Шайо, приняли участие более 40 французских актёров и режиссёров.

21 августа суд в Москве поместил Серебренникова под домашний арест до 19 октября. Режиссёра обвиняют в хищении 68 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных на проект "Платформа". Деятели культуры в России и за рубежом выражают солидарность с Серебренниковым, считая дело против него политически мотивированным.



