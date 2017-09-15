В Симферополе задержали участников акции в поддержку Параламова

В Симферополе в пятницу полиция задержала нескольких крымско-татарских активистов, которые пришли к зданию ФСБ поддержать крымчанина Рената Параламова, задержанного и избитого на этой неделе. Об этом сообщает портал "Крым.Реалии" (проект Радио Свобода) со ссылкой на адвоката Эмиля Курбединова, который также был доставлен в отделение полиции.

Родственники Параламова рассказали Курбединову, что узнали в одном из посетителей здания ФСБ человека, причастного к похищению крымчанина.

Накануне стало известно, что Параламов был обнаружен на следующий день после задержания со следами побоев. Он рассказал родственникам, что неизвестные надевали ему на голову мешок и били оголенным проводом.

Ренат Параламов был задержан 13 сентября. Люди в штатском проникли в его дом в поселке Нижнегорский, заявили, что ищут наркотики и оружие, после чего изъяли книгу и компьютер. Сообщалось, что задержанного доставили в отдел ФСБ. Адвокат Эмиль Курбединов связывает преследование Параламова с его религиозной деятельностью.

В ФСБ третий день отказываются комментировать задержание жителя аннексированного Россией Крыма.