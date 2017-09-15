Ядерную программу КНДР обсудят на полях Генассамблеи ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал КНДР прекратить ядерные испытания. Он пообещал обсудить этот вопрос "со всеми заинтересованными сторонами" на полях Генеральной ассамблеи на следующей неделе. 15 сентября Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание, чтобы обсудить очередной ракетный запуск КНДР.

Утром в пятницу северокорейская ракета средней дальности пролетела над Японией и упала в Тихий океан. Она находилась в воздухе около 19 минут, преодолев расстояние в 3700 километров. По данным южнокрейских ученых, такая ракета способна достичь американской военной базы на отсрове Гуам.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Китай и Россию принять меры против Северной Кореи в ответ на последний ракетный запуск. По словам главы Госдепартамента, Россия использует принудительный труд граждан Северной Кореи, а Китай поставляет Пхеньяну нефть. Тиллерсон призвал Москву и Пекин заявить о своей нетерпимости к действиям КНДР.