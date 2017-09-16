Жительницу Чечни, пытавшуюся бежать в Норвегию, доставили на допрос

Жительницу Чечни Луизу Дудуркаеву, пытавшуюся бежать в Норвегию и задержанную в Белоруссии, доставили для допроса в отдел полиции Аргуна. Об этом накануне вечером сообщил портал "Кавказ.Реалии" (проект Радио Свобода) со ссылкой на представителя местной некоммерческой организации.

Собеседник издания подчеркнул, что вместе с Дудуркаевой в полиции находятся члены ее семьи. Корреспондент "Новой газеты" Елена Милашева, освещающая нарушения прав человека в Чечне, отметила, что речь, вероятно, идет о так называемом ночном допросе. В таких мероприятиях нередко участвуют высокопоставленные чиновники республики, а к подозреваемым применяют насилие, подчеркивает журналист.

Уроженка чеченского села Аргун Луиза Дудуркаева бежала из республики в конце июня. Уехать ее вынудили угрозы после публикации ее фото в сообществе "Карфаген" в социальной сети "ВКонтакте", обличающем чеченок за поведение, выходящее за рамки шариата. Девушке помогли правозащитники, и 31 августа она получила документы беженца и шенгенскую визу от Норвегии.

В начале сентября Дудуркаеву задержали в аэропорту Минска. Сообщалось, что отец девушки увез ее обратно в Чечню.