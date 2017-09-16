Сергея Мохнаткина вновь перевели из колонии в больницу

Активиста Сергея Мохнаткина, осужденного по обвинению в дезорганизации работы исправительного учреждения, вновь перевели из колонии в больницу. Об этом сообщает правозащитный портал "ОВД-Инфо".

По данным издания, Мохнаткин связывает перевод в лечебницу с сухой голодовкой, которую он держит в последнее время. Активист отметил, что также жаловался на травму позвоночника, полученную в результате избиения сотрудниками колонии.

Ранее Мохнаткин уже объявлял голодовку, жалуясь на невыносимые условия содержания и отсутствие необходимого лечения.

В декабре 2014 года Сергей Мохнаткин был осужден на четыре с половиной года колонии строгого режима за применение насилия в отношении сотрудника полиции во время акции на Триумфальной площади в Москве. В марте 2016 года Мохнаткин был избит шестью сотрудниками ФСИН за отказ ехать в СИЗО без письменного распоряжения о переводе. По версии следствия, заключенный якобы ударил сотрудника колонии. Позже медики обнаружили у Мохнаткина переломы поясничных позвонков.

После этого инцидента в отношении активиста возбудили еще два дела: за оскорбление представителя власти и за дезорганизацию работы колонии. В марте 2017 года Мохнаткин был осужден на два года строгого режима.