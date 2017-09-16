Алексей Навальный встречается с избирателями в Екатеринбурге

Алексей Навальный проводит встречу с жителями Екатеринбурга. На площади Обороны в центре города собрались несколько тысяч человек. По словам главы предвыборного штаба оппозиционера, еще несколько тысяч человек ждут в очереди у выставленных полицией рамок с металлодетекторами. Видеотрансляцию ведет местный портал E1. Ранее в субботу Навальный и его соратник Леонид Волков встретились с мэром города Евгением Ройзманом.

Российский оппозиционер начал поездку по регионам. Первым городом в пятницу стал Мурманск. На встречу с Навальным под проливным дождем собрались больше двух с половиной тысяч человек. Ранее центризбирком России заявлял, что Алексея Навального не допустят до выборов из-за непогашенной судимости.

Алексей Навальный намерен баллотироваться на президентских выборах в 2018 году. Его предвыборные штабы уже действуют в десятках городов России.