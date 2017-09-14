В России и Белоруссии начались военные учения "Запад-2017"

Совместные военные учения "Запад-2017" начались в четверг на территории России и Белоруссии. В маневрах на трех российских и шести белорусских полигонах участвуют около 13 тысяч военнослужащих .В учениях также будут задействованы до 70 вертолетов и самолетов, около 250 танков и 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов и 10 боевых кораблей, сообщает министерство обороны России.

Ранее стало известно, что по сценарию учений, российские и белорусские войска будут противостоять коалиции вымышленных западных стран Вейшнории, Весбарии и Лубении, которые хотят дестабилизировать обстановку на территории Белоруссии.

Ряд политиков соседних с Россией и Белоруссией стран выразили обеспокоенность в связи с проведением учений "Запад-2017". Президент Украины Петр Порошенко назвал учения "Антизападом" и заявил о потенциальной угрозой его стране. Министр обороны Германии Урсула фон дер Лейен заявила, что объявленное число задействованных в учениях военнослужащих сильно занижено. Между тем, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "Запад-2017"не угрожает непосредственно ни одной из стран Североатлантического союза. Однако в НАТО будут внимательно следить за ходом учений,заявил Столтенберг.

Некоторые белорусские оппозиционные политики заявляют, что учения являются легальным поводом для военной оккупации Белоруссии. 8 сентября в центре Минска состоялась несанкционированная акцию протеста против совместных учений.

После аннексии Крыма и начала конфликта на востоке Украины в 2014 году Россия провела большое количество внезапных армейских проверок и военных учений. Страны Запада неоднократно выражали беспокойство в этой связи.