Белый дом: Трамп не передумал выходить из соглашения по климату

Белый дом опроверг сообщения о том, что президент США Дональд Трамп передумал выходить из Парижского соглашения по климату. Об этом сообщает газета The Hill.



В американской администрации заявили, что позиция Соединенных Штатов по Парижскому соглашению не изменилась. "Как совершенно ясно дал понять президент, США выйдут из него, если нашей стране не будут предложены более благоприятные условия", – сообщили в Белом доме.

В субботу газета Wall Street Journal сообщила, что администрация Трампа смягчила свою позицию в отношении соглашения. По сведениям источника, на который ссылается газета, США пытаются согласовать выгодные для себя условия, которые позволили бы им не выходить из договора в его нынешней редакции.