Елизавета Пескова удалила свой аккаунт в Инстаграме

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, удалила из Инстаграма свой аккаунт. На это обратило внимание интернет-издание "Медуза".
12 сентября журнал Forbes опубликовал статью Песковой об образовании. Дочь пресс-секретаря президента России обвинили в плагиате при написании этого текста.
Елизавета Пескова учится во Франции. В августе Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование об имуществе Николая Чоулза, сына Дмитрия Пескова.
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