Вашингтон изучает "военные варианты" действий против КНДР

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила в воскресенье, что Совет Безопасности исчерпал варианты сдерживания северокорейской ядерной программы. По словам Хейли, администрации США возможно, придется обратиться для решения проблемы к Пентагону.

По словам постоянного представителя США при ООН, Вашингтон продолжает "пробовать все другие возможности". Однако, подчеркнула Никки Хейли, рассматривается и множество военных вариантов".

Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер в интервью "Fox News Sunday" заявил, что Пхеньян приблизился к возможности угрожать США. По словам генерала, необходимы срочные шаги для воздействия на Пхеньян с помощью санкций, дипломатии и, "если необходимо", надо готовиться к "военному варианту".

Северная Корея на днях осуществила очередное испытание баллистической ракеты. Северокорейский вождь Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян будет добиваться такой же ядерной мощи, какой располагают Соединённые Штаты.