Вашингтон изучает "военные варианты" действий против КНДР

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила в воскресенье, что Совет Безопасности исчерпал варианты сдерживания северокорейской ядерной программы. По словам Хейли, администрации США возможно, придется обратиться для решения проблемы к Пентагону.
По словам постоянного представителя США при ООН, Вашингтон продолжает "пробовать все другие возможности". Однако, подчеркнула Никки Хейли, рассматривается и множество военных вариантов".
Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер в интервью "Fox News Sunday" заявил, что Пхеньян приблизился к возможности угрожать США. По словам генерала, необходимы срочные шаги для воздействия на Пхеньян с помощью санкций, дипломатии и, "если необходимо", надо готовиться к "военному варианту".
Северная Корея на днях осуществила очередное испытание баллистической ракеты. Северокорейский вождь Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян будет добиваться такой же ядерной мощи, какой располагают Соединённые Штаты.
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