Обвинение требует для Николая Семены 3 года лишения свободы

Подконтрольный России Железнодорожный суд в Симферополе в понедельник запросил для крымского журналиста Николая Семены 3 года лишения свободы с испытательным сроком в 3 года. Об этом сообщил адвокат Международной правозащитной группы Агора Александр Попков.

Прокурор Светлана Будинская также потребовала запретить Семене заниматься журналистикой в течение трех лет.

По версии обвинения, в статье о блокаде аннексированного Крыма, опубликованной в 2016 году на сайте "Крым.Реалии", журналист призывал к нарушению территориальной целостности России. Семена не признает вины и неоднократно заявлял, что реализовывал свое право на свободное выражение мнения.

Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным.

США, Евросоюз, правозащитные и журналистские международные организации призывают Россию отказаться от судебного преследования Николая Семены и освободить его. В августе журналиста заочно наградили в Киеве Знаком народного уважения.