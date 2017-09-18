В Уфе задержали лидеров общественной организации "Башкорт"

В Уфе сотрудники полиции в понедельник днем задержали руководителей общественной организации "Башкорт" Фаиля Алсынова и Руслана Габбасова.

По данным портала ProUfu.ru, действия полиции связаны с прошедшим в субботу митингом в защиту башкирского языка, в котором приняли участие более двух тысяч человек. Габбасов рассказал журналистам, что сотрудники правоохранительных органов заявили о готовности опросить "всех участников акции".

Член совета "Конгресса башкирского народа" Рамиля Саитова заявляет, что полицейские не предъявили никаких документов.

Оба задержанных активиста были доставлены в суд Октябрьского района. К Фаилю Алсынову не пускают адвоката.

Ранее руководителей "Башкорта" неоднократно под разными предлогами задерживали на акциях в Уфе. По мнению соратников Алсынова и Габбасова, активистов преследуют из-за критики в адрес руководства региона.