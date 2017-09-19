142 страны мира согласились поддержать реформу ООН

142 страны мира, включая США, Великобританию, Германию и Японию, согласились поддержать реформу Организации Объединенных Наций. Об этом говорится в официальном документе, который размещен на сайте американской дипломатической миссии при всемирной организации.

Государства, подписавшие декларацию, призвали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша возглавить процесс реформ. В документе, состоящем из 10 пунктов, говорится, в частности, о необходимости укрепления партнерства между странами-членами организации, а также различных мерах по улучшению координации между ними. Декларация также затрагивает вопрос оптимизации кадровой политики в ООН.

Россия отказалась принимать участие в процессе по реформированию Организации Объединенных Наций. Об этом журналистам накануне заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В этот вторник в Нью-Йорке начнутся общие прения Генеральной Ассамблеи ООН, в которых примут участие главы более чем 130 государств. Впервые с этой трибуны выступит президент США Дональд Трамп. В своей речи он затронет вопросы Северной Кореи, международного терроризма и иранской ядерной сделки, сообщил ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Накануне Трамп заявил, что препятствием на пути развития ООН стала бюрократия и неэффективное руководство, слишком большие финансовые расходы и чрезмерное количество персонала.