СМИ: на военных учениях "Запад-2017" вертолет обстрелял зрителей

Под Санкт-Петербургом во время военных учений "Запад-2017" боевой вертолет Ка-52 ракетами обстрелял зрителей. По неподтвержденным данным, два человека получили тяжелые ранения. Интернет-издание 66.ru со ссылкой на неназванный источник сообщает, что причиной ракетного удара мог стать сбой в работе оборудования вертолета. Об этом также сообщает "Фонтанка".

​Обстрел, предположительно, произошел на полигоне "Лужский" 18 сентября. Официально об инциденте ничего не сообщалось. В пресс-службе Западного военного округа заявляют, что в понедельник "никаких происшествий, связанных с работой армейской авиации, не было". По словам военных, видеозаписи ракетного удара – это "провокация или чья-то персональная глупость". В ведомстве при этом подтвердили случайный пуск ракет с вертолета Ка-52, однако, как утверждается, это произошло якобы "в другое время", а в результате инцидента никто не пострадал.

66.ru отмечает, что накануне полигон "Лужский" посетили президент России Владимир Путин и министр обороны страны Сергей Шойгу.

Учения "Запад-2017" начались на территории России и Белоруссии 14 сентября. В них участвуют сотни танков, артиллерия, десятки боевых кораблей и вертолетов. Согласно сценарию учений, войска противостоят армии вымышленных западных стран.

В НАТО заявили, что учения "Запад-2017" свидетельствуют о подготовке России "к большой войне".