Полиция Чечни спустя месяц начала искать пропавшего певца Бакаева

Полиция Чечни спустя месяц после подачи заявления о пропаже певца Зелимхана Бакаева начала поиски артиста. О проведении оперативно-розыскных мероприятий сообщило агентство РИА "Новости".

Бакаев пропал 8 августа в Грозном, куда он приехал из Москвы на свадьбу сестры. Друзья и родственники певца уверены, что он был похищен сотрудниками чеченских правоохранительных органов и содержится в секретной тюрьме.

Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров ранее назвал "глупостями" сообщения об исчезновении Зелимхана Бакаева. Чиновник заявил, что певец объявится "через некоторое время".

Бакаев выступал с концертами в Дагестане, Ингушетии и Москве. В Чечне, по словам друга певца, ему запретили выступать из-за того, что его музыка якобы "слишком отличалась от той, что понимают в республике".

16 сентября стало известно, что мать Зелимхана Бакаева обратилась с просьбой помочь найти ее сына к главе Чечни Рамзану Кадырова. Заявление в полицию Малика Бакаева подала 18 августа, однако уголовное дело о пропаже артиста до сих пор не возбуждено.