Генеральный секретарь ООН: мир становится все более опасным

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что в мире нарастает нестабильность и усугубляются конфликты. В своей первой речи перед Генеральной ассамблеей он призвал членов организации избежать войны с Северной Кореей. О возможности военного вмешательства говорил в своем выступлении перед Генассамблеей президент США Дональд Трамп.
Гутерриш призвал членов Совета Безопасности ООН сохранять единство в вопросе отказа от ядерного оружия на Корейском полуострове. Он подчеркнул, что необходимо найти политическое решение кризиса, а пассивная позиция может привести к вооруженному конфликту.
Гутерриш выразил обеспокоенность тем, что политики все чаще выставляют в негативном свете беженцев и мигрантов ради успеха у избирателей. Нынешний генсек ООН на протяжении десяти лет был Верховным комиссаром по делам беженцев.
Мировые лидеры должны приложить больше усилий для сокращения вредных выбросов в атмосферу согласно Парижскому соглашению, заявил Гутерриш. Ранее США начали процесс выхода из этого договора по климату. Генсек ООН подчеркнул, что научные доказательства климатических изменений неопровержимы.
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