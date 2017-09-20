У лидера "православных активистов" нашли листовку с места поджога

При обыске в доме главы движения "Христианское государство – Святая Русь" Александра Калинина нашли листовку "За Матильду – гореть". Такие же бумажки были разбросаны вокруг автомобилей, по делу о поджоге которых в среду задержали шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, Калинин был задержан в городе Грязи Липецкой области. Его процессуальный статус пока неизвестен.

Ранее сообщалось о трех задержанных по делу о поджоге автомобилей у офиса адвоката Константина Добрынина, который защищает режиссера "Матильды" Алексея Учителя. Следственные мероприятия прошли в Москве и Липецкой области.

В интервью изданию "Медуза" активист Александр Калинин назвал допустимыми поджоги кинотеатров и "лишение жизни за веру". По данным портала, лидер "Христианского государства" также предложил сломать Алексею Учителю ноги и посадить его на кол. Сам Калинин позднее заявил в эфире радио "Говорит Москва", что его слова переврали, и что активист лишь рассуждал о "временах Ивана Грозного".