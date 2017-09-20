По делу о поджогах задержан глава "Христианского государства" Калинин

Полиция задержала лидера организации "Христианское государство –Святая Русь" Александра Калинина и еще нескольких человек по делу о поджоге автомобилей у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя.
По данным источника агентства "Интерфакс", задержания проходили в Москве и Липецкой области. Всего в полицию доставлены три человека. Собеседник агентства заявил, что в совершении преступления подозревают выходца из Приднестровья, имя которого не называется.
В понедельник палата адвокатов России обратилась в Совет Федерации с просьбой обратить внимание на действия противников фильма "Матильда", в частности – на поджоги у офиса адвоката Константина Добрынина. Ранее юрист пожаловался на активистов "Христианского государства" в Федеральную службу безопасности.
В интервью изданию "Медуза" активист Александр Калинин назвал допустимыми поджоги кинотеатров и "лишение жизни за веру". Лидер "Христианского государства" также предложил сломать режиссеру ноги и посадить его на кол.
Кампанию против показа "Матильды" возглавляет депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она утверждает, что картина об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской якобы оскорбляет чувства верующих.
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