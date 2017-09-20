Подозреваемый в нападении на Ляскина заявил, что это инсценировка

Задержанный по делу о нападении на оппозиционера Николая Ляскина заявил в полиции, что потерпевший сам заплатил ему за инсценировку. Об этом говорится в пресс-релизе МВД о показаниях, которые якобы дал подозреваемый.

Он утверждает, что ранее был знаком с Ляскиным и встречался с ним в "штабе". По словам задержанного, оппозиционер предложил ему 150 тысяч рублей за инсценировку нападения на двух человек. Кто второй, в сообщении не уточняется.

По мнению Алексея Навального, работу штаба которого координирует Николай Ляскин, с задержанным "поработали" сотрудники полиции. Сам потерпевший назвал показания "полным" бредом и заявил, что даже не знает, кто именно задержан, сообщает телеканал "Дождь".

О задержании нападавшего стало известно накануне. Ляскину не дали опознать его. По данным агентства "Интерфакс", 36-летний подозреваемый был ранее судим и проходил наблюдение у психиатра.

Нападение на Николая Ляскина произошло 15 сентября. Его несколько раз ударили по голове железной трубой. У оппозиционера было диагностировано сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.​ Полиция завела уголовное дело по статье "Хулиганство".