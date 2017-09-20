Русские ушли? Эфир в 21:05

Cегодня завершаются совместные стратегические учения Беларуси и России "Запад-2017".

При ракетном обстреле с вертолета Ка-52, который, предположительно, произошел на учениях "Запад-2017", пострадали три человека. Об этом со ссылкой на источник, близкий к Министерству обороны России, сообщает РБК. Все пострадавшие – гражданские, отметил собеседник издания.

РБК также опубликовало более полную версию видеозаписи обстрела, на которой видно, что недалеко от места попадания ракет находились десятки людей. В Минобороны ранее заявляли, что информация СМИ о "залпах по толпе" это "провокация или глупость".

О ракетном ударе с вертолета Ка-52 стало известно во вторник утром. По данным изданий 66.ru и "Фонтанка", обстрел произошел на полигоне "Лужский" 17 или 18 сентября, пострадали два человека. В Минобороны подтвердили случайный пуск ракет с Ка-52, однако заявили, что это произошло якобы "в другое время", а в результате инцидента никто не пострадал.

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team опубликовала копию документа, из которого следует, что обстрел произошел 16 сентября. Подтверждений подлинности этого документа нет, однако собеседник РБК также заявил, что ракетный удар произошел в минувшую субботу.

Cовместные стратегические учения Беларуси и России "Запад-2017" обсуждают политолог Григорий Трофимчук, военные эксперты Александр Гольц, Москва, Игорь Сутягин, Лондон, Дмитрий Тымчук, Киев, корреспондент Белорусской службы Радио Свобода Виталий Цыганков, Минск.

Эфир программы "Грани времени" – в 21:05.

Ведущий – Андрей Трухан.