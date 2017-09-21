Как Путин посадил Яндекс

Крупнейший российский поисковик Яндекс, основанный раньше, чем Google, отметил свое 20-летие, и по этому поводу в офис компании приехал с поздравлениями сам Владимир Путин – впрочем, не без пользы для себя: как сообщили "Ведомости", визит потребовался для того, чтобы накануне выборов "завоевать доверие молодой и прогрессивной аудитории".

Natalia Gevorkyan

Я думаю, идею админке подсказал Волошин

В Сети не обошлось без шуток.

Maxim Goryunov

Путин, оглядывая офис Яндекса, глубокомысленно произнёс

- интеграл

спустя четверть часа он добавил, хмуря бровь

- логарифм

и уже садясь в машину просиял, вспомнив важное, и крикнул сотрудникам

- штангенциркуль!

радостно помахал сотрудникам рукой и довольный сел в авто

Много эмоций вызвал процитированный "Медузой" запрет для сотрудников вставать из-за столов и выходить, в том числе и в туалет.

Олег Попов

Говорят, Путин всех в Яндексе посадил

Аркадий Бабченко

Интересно, кто-нибудь из сотрудников "Яндекса" послал на хер путинскую охрану и со словами "это, [черт побери], моя редакция, когда хочу, тогда и сру" пошел по коридору, или все так и сидели ровно и не выходили пописать?

​Леонид Швец

Сотрудникам "Яндекса" перед визитом Путина запретили ходить в туалет.

Правильно, если кто обделается, всегда можно сказать, что от радости или от трепета.

Nikolai Rudensky

"За полчаса до приезда Путина сотрудникам запретили вставать с мест, в том числе посещать туалет".

Это наверняка преувеличено. Небось просто сказали: "Не ссать, ребята".

Ощущения от визита у многих остались специфические.

Alex Amyotov

Путин поздравил Яндекс с двадцатилетием и поцеловал в щеку. Примерно такое ощущение.

Mikhail Fishman

Символично, что Путин придет в "Яндекс" в годовщину рокировки — ровно через шесть лет. Вот он и прошел, так сказать, президентский срок.

Леонид Волков

Серьезно про Путина и Яндекс:

— никто не сделал столько для падения капитализации Яндекса, как Путин

— никто не сделал столько для эмиграции многих сотрудников Яндекса, как Путин

— никто не сделал столько для уничтожения многих сервисов Яндекса, как Путин

И вот он едет "поздравлять компанию с 20-летием". Чтобы хорошо выглядеть на старте своей президентской кампании. И я прекрасно понимаю руководство Яндекса: за ними компания и тысячи сотрудников, они живут в реальных условиях и делают то, что могут и должны здесь и сейчас. Но вся ситуация от этого не перестает быть менее гротескной и издевательской; дракон присутствует на юбилее деревни, которую он регулярно опустошает и откуда похищает девушек.

Это всё — отражения перевернутого мира наших дней. Концентрированная ненормальность.

Andrey Minkevitch

Парадокс состоит в том, что именно высокотехнологичные компании подобные Яндексу должны возглавлять движение к информационной экономике. И в том числе протестные акции против режима Путина. Однако в наших условиях это означает что Яндекс будет разгромлен. О паразитировании старого мира на прогрессе хорошо выступил Павловский: тезисы тут http://gefter.ru/archive/22769

Дмитрий Гудков

Сотрудникам «Яндекса» перед визитом Путина запретили ходить в туалет. На них составили черные списки и многих не пропустили. В тумбочках порылись — ну это мы уже с утра знали.

Как всегда, будет уместна аналогия: сотрудникам Google перед визитом Дональда Трампа запретили ходить в туалет.

Что-то не так? Не рифмуется? Почему бы?

Уважение к стране начинается с уважения к себе. Если вы согласны, что вам запрещают ходить в туалет из-за того, что диктатор решил попиариться на вашем фоне, — не удивляйтесь потом ни цензуре в интернете, ни украденным выборам, ни тому, что вашего ребенка прислали в цинковом гробу с очередной необъявленной войны.

Пора уже наконец научиться в одном мгновенье видеть вечность, не велик труд.

Евгений Шестаков

Путин приехал в Яндекс поздравить с 20-летием, за полчаса до визита сотрудникам запретили вставать со своих мест даже в туалет (Медуза).

А вот когда Медведев приезжал в Сколково, ему можно было за спиной делать рожки. Время уссываться и время обоссываться, у России свой особенный путь - по кругу, только теперь она не идет, а под ней вращают дорожку.

Многие жалеют, что работники компании не выразили своего недовольства по поводу ограничений, связанных с визитом Путина.

Natalia Gevorkyan

Сотрудникам Яндекса разрешили не выходить сегодня на работу. Было бы весело, если бы все не вышли)

Владимир Милов

Про визит Путина в Яндекс непонятно что более противно: что никто из сотрудников крупнейшей российской IT-компании не плюнул ему в лицо, или что он после 18 лет у власти так боится приехать в российскую IT-компанию, как будто его тут немедленно растерзают если он не обставит все автоматчиками и не запретит всем передвигаться. Отличные итоги 18 лет правления, чо.

Вполне возможно, что тех, кто мог плюнуть в лицо действующему президенту, просто не пустили в офис, сообщают в Сети.

Башня Кремля

Сегодня в Яндекс приезжает Путин. Сообщают, что на входе в офис компании стоит ФСО с двумя (!) списками сотрудников.

Второй список — открытые оппозиционеры, работающие в компании. У них сегодня, судя по всему, внеплановый выходной. Такие дела.

Один из сотрудников Яндекса, открыто поддерживающий оппозиционных политиков, сообщил, что попал в такой список.

Alexey Sokirko

Приехал на работу, но меня туда не пустили. Сегодня на мою работу приезжает Путин, а я в каких-то фсошных черных списках.

Andrey Kryuchenko

Он писал на ROЕМ что, далее цитата:

"если я увижу Путина у нас в офисе на близком расстоянии, плюну ему в лицо."



пруф:

https://roem.ru/15-09-2017/258921/putin-idet-v-gosti/...



Не удивительно что ФСО его не пустила.

Mikhail Chechetka

Приехал на работу, как обычно. Проблем со входом не было. Без проблем перемещался между разными корпусами. Хотя да, двор был перекрыт. Было, конечно, повышенное внимание со стороны охраны, но ничего кроме бейджика показывать не пришлось.

Мне кажется, коллега вы излишне драматизирует и выставляете всех в не лучшем свете.

​Александр Плющев считает, что Алексею Сокирко повезло:

Вы удивлены чёрным списком сотрудников Яндекса, которых не пустили на работу в день приезда Путина? Либеральные времена: могли бы и просто задержать часов на шесть-восемь.

​И без того непростой день кончился для сотрудников Яндекса эвакуацией всего офиса после звонка о заложенной бомбе – правда, уже после того, как Путин уехал.