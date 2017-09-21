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Суд арестовал активистов движения "Христианское государство"

Сгоревшая машина около офиса адвокатской конторы Константина Добрынина, 11 сентября 2017 года

Хамовнический суд Москвы арестовал до 11 ноября активистов движения "Христианское государство" Александра Баянова и Юрия Калинина. Их обвиняют в поджоге машин у офиса адвоката Константина Добрынина, который защищает интересы режиссёра Алексея Учителя.

В суде Баянов и Калинин признали свою вину. Им грозит до пяти лет тюрьмы.

Суд также постановил арестовать третьего обвиняемого - Дениса Манталуца. О том, признал ли свою вину Манталуц, пока не сообщается.

Ранее стало известно, что при обыске в доме Калинина сотрудники полиции обнаружили емкости с горючей смесью и листовки с надписью "За Матильду – гореть".

18 сентября палата адвокатов России обратилась в Совет Федерации с просьбой обратить внимание на преследования со стороны противников фильма "Матильда".

В широкий прокат картина "Матильда" выйдет 26 октября. Кампанию против фильма возглавляет депутат Госдумы Поклонская. Она утверждает, что картина об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской оскорбляет чувства верующих. От показа фильма уже отказались десятки кинотеатров по всей стране. В их руководстве это решение объяснили участившимися угрозами.

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