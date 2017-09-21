Суд арестовал активистов движения "Христианское государство"

Хамовнический суд Москвы арестовал до 11 ноября активистов движения "Христианское государство" Александра Баянова и Юрия Калинина. Их обвиняют в поджоге машин у офиса адвоката Константина Добрынина, который защищает интересы режиссёра Алексея Учителя.

В суде Баянов и Калинин признали свою вину. Им грозит до пяти лет тюрьмы.

Суд также постановил арестовать третьего обвиняемого - Дениса Манталуца. О том, признал ли свою вину Манталуц, пока не сообщается.

Ранее стало известно, что при обыске в доме Калинина сотрудники полиции обнаружили емкости с горючей смесью и листовки с надписью "За Матильду – гореть".

18 сентября палата адвокатов России обратилась в Совет Федерации с просьбой обратить внимание на преследования со стороны противников фильма "Матильда".

В широкий прокат картина "Матильда" выйдет 26 октября. Кампанию против фильма возглавляет депутат Госдумы Поклонская. Она утверждает, что картина об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской оскорбляет чувства верующих. От показа фильма уже отказались десятки кинотеатров по всей стране. В их руководстве это решение объяснили участившимися угрозами.