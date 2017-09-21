В МВД России заявили о задержании лидера "Христианского государства"

В МВД России заявили о задержании лидера движения "Христианское государство – Святая Русь" Александра Калинина. Об этом сообщает "Интерфакс".

Калинин задержан по делу о поджоге автомобиля у офиса Константина Добрынина, адвоката режиссера фильма "Матильда" Алексея Учителя. Ранее СМИ сообщили, что Калинин был допрошен в полиции, однако затем его отпустили. Это информация не подтвердилась.

По делу о поджоге у офиса Добрынина ранее были задержаны три человека. При обыске в доме Калинина были найдены емкости с горючей смесью и листовка с надписью "За Матильду – гореть".

Фильм Алексея Учителя "Матильда" рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Против фильма выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она считает, что картина якобы оскорбляет чувства верующих.