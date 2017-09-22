На памятнике Калашникову нашли чертеж немецкого "Шмайссера"

На постаменте памятника оружейнику Михаилу Калашникову в Москве обнаружили чертеж немецкой штурмовой винтовки, разработанной в нацистской Германии в годы Второй Мировой войны. Внимание на это обратил военный историк Юрий Пашолок, который разместил в своем Фейсбуке фотографию монумента и копию чертежей.

Немецкий автомат Хуго Шмайссера StG 44, был разработан в начале 40-х годов и стал одним из первых образцов серийного автоматического вооружения, использующего так называемый промежуточный патрон – среднее звено между пистолетным и винтовочным боеприпасами.

По официальным данным, в 1943 году в СССР началась разработка собственного оружия под промежуточный патрон. Советские оружейники, в частности, изучили трофейный прототип "Шмайссера" и самозарядный американский карабин M1, поставлявшийся по Ленд-лизу.

Автомат Калашникова (АК-47) был принят на вооружение в 1949 году. Внешне он отдаленно напоминает StG 44, но механизмы, узлы и боеприпас отличаются. Несмотря на это, распространено мнение, что советский конструктор "украл" разработку.

Памятник Михаилу Калашникову был установлен на Садовом кольце 19 сентября. Он был спроектирован по инициативе Российского военно-исторического общества. На церемонии открытия министр культуры России Владимир Мединский назвал автомат Калашникова "культурным брендом России".