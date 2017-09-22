Подозреваемого в нападении на Ляскина выпустили из полиции

В Москве в пятницу из отдела полиции выпустили под подписку о невыезде Андрея Щербакова, которого подозревают в нападении на координатора штаба Навального Николая Ляскина. Следствие не стало просить о заключении задержанного под арест, сообщает агентство ТАСС.

Накануне состоялась очная ставка Ляскина с подозреваемым. Последний продолжает утверждать, что за "инсценировку нападения" ему заплатил сам оппозиционер. Ляскин отверг эти обвинения и отметил, что следователь наводящими вопросами подсказывал задержанному ответы.

На Ляскина напали 15 сентября. Его несколько раз ударили по голове железной трубой. У оппозиционера диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Полиция завела уголовное дело по статье "Хулиганство". Полиция задержала подозреваемого в нападении 19 сентября. Ему 36 лет, он уроженец Ленинградской области.