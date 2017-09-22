МВД Испании усилило полицию в Каталонии перед референдумом

Испанские власти усилили контингент полиции в регионе Каталония на северо-востоке страны. Как сообщает Associated Press, эта мера принята для поддержания порядка в случае проведения запланированного на 1 октября референдума о независимости. Мадрид назвал референдум "незаконным" и запретил его проведение.

Министерство внутренних дел Испании заявило, что поддержит действия каталонской региональной полиции, которая также получила приказ не допустить проведения референдума. МВД Каталонии подтвердило получение приказа, но не сообщило, сколько именно полицейских будет выделено для охраны порядка. В порту Барселоны пришвартовались три парома, которые станут временным жильём для полицейских, прибывающих в город к 1 октября.

Усиления корпуса полиции происходит на фоне растущей напряжённости между центральным правительством Испании и региональными властями Каталонии. Полицией уже арестовано несколько местных чиновников и изъято около 10 миллионов бюллетеней для голосования.

Сотни сторонников независимости Каталонии в пятницу устроили манифестациюю у здания суда в городе Оспатилет на северо-востоке Каталонии. Они требовали освобождения местного чиновника, арестованного испанской полицией, чтобы помешать проведению референдума.