CIT: в Сирии 2 августа погиб капитан спецназа ГРУ России

В Сирии 2 августа погиб капитан спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) России Курбан Касумов. Министерство обороны официально не заявляло о его смерти, сообщает расследовательская группа Conflict Intelligence Team.

Информацию о гибели Касумова обнаружили в паблике "Герои России". Фотографию его могилы опубликовали накануне. В сообщении говорится, что офицер был удостоен награды "за освобождение Пальмиры".

Россия начала военную кампанию в Сирии в 2015 году. Российская авиация поддерживает армию режима Башара Асада и наносит удары по вооруженной оппозиции. США и ряд западных стран обвиняют Асада в военных преступлениях и призывают Москву отказаться от его поддержки.

По данным Reuters, только с начала 2017 года в Сирии погибли не менее 40 российских военнослужащих и бойцов частных военных компаний. Минобороны России официально подтвердило гибель только около 10 военных и отрицают участие наемников в операции.