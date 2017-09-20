В Сирии погиб как минимум еще один российский военный

В Сирии, по данным интернет-издания New Irkutsk, погиб как минимум еще один российский военнослужащий – Владимир Тарасюк из Братска. Ресурс со ссылкой на сестру погибшего сообщает, что Тарасюк 16 сентября попал в засаду, с ним также находились "полковник и генерал". "Всех расстреляли", – пишет издание. Имена "полковника и генерала" неизвестны. Были ли они россиянами, также не сообщается.

Министерство обороны России официально о гибели военных в Сирии 16 сентября не сообщало. При этом в среду в ведомстве заявили, что в сирийской провинции Идлиб были ранены трое российских военнослужащих. В министерстве утверждают, что военные пострадали во время наступления группировки "Фронт ан-Нусра" (запрещена в России). В Минобороны добавили, что около 30 российских военнослужащих попали в окружение, однако сумели выйти из него.

Россия начала военную кампанию в Сирии в 2015 году. Российская авиация поддерживает армию режима Башара Асада и наносит удары по вооружённой оппозиции. США и ряд западных стран обвиняют Асада в военных преступлениях и призывают Россию отказаться от его поддержки.

По данным Reuters, только с начала 2017 года в Сирии погибли не менее 40 российских военнослужащих и бойцов частных военных компаний. Минобороны России официально подтвердило гибель только около 10 военных.